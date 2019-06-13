Siirt'te traktör devrildi: 1 yaralı

Siirt’te traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Siirt'te traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, merkeze bağlı Meydandere köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan Mehmet Semih Şen'in kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Şen yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri Şen'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.