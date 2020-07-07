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Siirt'te traktör devrildi: 3 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde meydana geldi. Tarlaya giden Osman Acar (19) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Osman Acar ile birlikte Mahmut (54) ve Nimet Kaya (21) yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Mahmut Kaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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