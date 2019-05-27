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Siirt'te traktörün altında kalan çocuk öldü

Siirt’te oyun oynarken traktörün altında kalan 2 çocuktan biri hayatını kaybetti.

Siirt'te oyun oynarken traktörün altında kalan 2 çocuktan biri hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Çal Mahallesi'nde 06 AGP 52 plakalı traktör sürücüsünün oyun oynayan Melhem Cola (7) ile Erkan Cola'yı fark etmemesi sonucu çocuklar traktörün altında kaldı. Yaralanan çocuklar, olay yerine çağrılan ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuklardan durumu ağır olan Melhem Cola, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erkan Cola'nın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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