Siirt'te TUİK personelleri içme suyu ve atık su tesisini gezdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü çalışanları, Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı içme suyu arıtma tesisi ve atık su arıtma tesisini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (SİSKİ) Müdürü Aydın Özev, tesisin işleyişi hakkında TÜİK personellerine içme suyu ve atık suların işleyişi hakkında bilgiler verdiklerini belirtti. Özev, "Su arıtma tesisi personelinin rehberliğinde gerçekleştirilen teknik gezide TÜİK personellerine, suyun hangi aşamalardan geçerek musluklarımıza ulaştığı konusunda bilgi sahibi oldular. Günlük 52 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip su arıtma tesisimizde durultucu ve filtre havuzları başında su arıtılması işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiği anlattık" dedi.