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Siirt'te Turizm Haftası kutlandı

Siirt’te Turizm Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Siirt'te Turizm Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.


İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak 'Turizm Haftası' çerçevesinde bu yıl tüm Türkiye'de olduğu gibi Siirt'te de 46'ncısı gerçekleştirilen Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı.


İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin ve Siirt Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri Sevgin'in açılış konuşmalarının ardından Siirt Tanıtım videosu ve Turizm ve Otelcilik Bölümü Öğretim Görevlisi Müge Kardeş'in Siirt'in Turizm Potansiyeli sunumuyla devam edildi. Siirt Turizm Fotoğraf Sergisinin gezilmesinin ardından program sona erdi.

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