Siirt'te üç ayrı noktada semt pazarları yapım çalışmaları devam ediyor

Şehir merkezinde büyük bir sorun olan seyyar satıcı, pazarcı ve köy ürünleri satıcılarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, üç ayrı noktada faaliyet gösterecek olan kapalı semt pazarlarının çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bahçelievler Mahallesi, Kooperatif Mahallesi, Yeni Mahalle olmak üzere 3 ayrı semt pazarı alanlarında başlatılan çalışmalar kapsamında çelik konstrüksiyon montaj çalışmaları sürüyor.

Kentin üç ayrı mahallesinde geçen haftalarda temelleri atılan semt pazarların çelik konstrüksiyon montaj çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Hacıbektaşoğlu, “İnşallah pazarlarımızı kazasız belasız bir şekilde tamamlayarak, halkımızın hizmetine sunacağız. Halkımız ve esnafımız, artık olumsuz hava koşullarından etkilenmeden alış verişlerini daha nezih bir ortamda yapacaklar. Vatandaşlarımızın refahı, huzur ve esenliği için çalışmalarımız artarak devam edecektir” diye konuştu.