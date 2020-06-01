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Siirt'te uçak seferleri başlıyor

Ülkede olduğu gibi Siirt’te de korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla uçuşlara ara verilen tarifeli uçak seferleri, 06 Haziran’dan itibaren İstanbul-Siirt ve Siirt-İstanbul seferleri şeklinde başlıyor.

Ülkede olduğu gibi Siirt'te de korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla uçuşlara ara verilen tarifeli uçak seferleri, 06 Haziran'dan itibaren İstanbul-Siirt ve Siirt-İstanbul seferleri şeklinde başlıyor.


Haftada üç gün Pazartesi-Çarşamba ve Cumartesi günleri uçuşların yapılacağı belirtildi. İstanbul uçak kalkış saati: 09:00 Siirt'e varış 11:15, Siirt'ten kalkış saati: 12:45 İstanbul'a varış saati: 14:55 olacağı bildirildi.

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