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Siirt'te uçurumun kenarında mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı

Siirt’in Şirvan ilçesinde yoğun kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ve içerisinde 10 kişinin bulunduğu yolcu minibüsü, karayollarına ait iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ve içerisinde 10 kişinin bulunduğu yolcu minibüsü, karayollarına ait iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.


Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı ile Cevizlik köy yolları arasında kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan ve uçurumun kenarında kara saplanan köy minibüsü bölgede yol açma çalışması yapan Karayolları 94. Şefliğine ait iş makinesi yardımıyla halat bağlanarak saplandığı yerden kurtarıldı. Yolda mahsur kalan köylüler kendilerine yardım eden ekiplere teşekkür etti.

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