Siirt'te umreden dönenlere sıkı takip

Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde 2 ekip 10 sağlık görevlisi, polis eşliğinde umreden dönen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sağlık kontrolü yaptı. Umreden dönen vatandaşların tedbir amaçlı izlemeye alındığını belirten Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Ömer Öz, umreden dönen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sağlık kontrollerinde bulunduklarını söyledi. Öz, "Umreden gelen vatandaşları evlerinde ziyaret ettik. Zaten günde iki defa kendilerini arayarak önemle evde olmalarını belirtiyoruz. Bugün de evlerinde onların kronik durumlarına bakacağız. Onlardan ricamız evde kalmaları toplumu riske atmamaları, hem kendi sağlığı hem de toplum sağlığını düşünmelerini bekliyoruz" dedi.