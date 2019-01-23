Siirt'te üreticilere eğitim verildi

Siirt'te 82 üreticiye bitki koruma ürünleri uygulama ve hasat hijyeni eğitimi verildi.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ek hizmet binası toplantı salonunda düzenlenen eğitime 82 üreticinin katıldığını belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, üreticilere bitki koruma, zirai ilaçlama ve hasat hijyeni hakkında eğitim verildiğini belirtti. Demirhan, “Tarımda verimliliği artırmak için üreticilerimize belirlenen tarihlerde bilgilendirme eğitimi veriyoruz. Üreticilerin aldığı eğitimle bağ ve bahçelerinde oluşabilecek olumsuzluklara müdahale edebilecekler. Üreticilerimizin daha çok bilgilendirilmesi için eğitimlerimiz devam edecektir” dedi.