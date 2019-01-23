İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te üreticilere eğitim verildi

Siirt’te 82 üreticiye bitki koruma ürünleri uygulama ve hasat hijyeni eğitimi verildi.

Siirt'te 82 üreticiye bitki koruma ürünleri uygulama ve hasat hijyeni eğitimi verildi.


Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ek hizmet binası toplantı salonunda düzenlenen eğitime 82 üreticinin katıldığını belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, üreticilere bitki koruma, zirai ilaçlama ve hasat hijyeni hakkında eğitim verildiğini belirtti. Demirhan, “Tarımda verimliliği artırmak için üreticilerimize belirlenen tarihlerde bilgilendirme eğitimi veriyoruz. Üreticilerin aldığı eğitimle bağ ve bahçelerinde oluşabilecek olumsuzluklara müdahale edebilecekler. Üreticilerimizin daha çok bilgilendirilmesi için eğitimlerimiz devam edecektir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.