Siirt'te üreticilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Proje kapsamda Pervari ve Şirvan ilçelerinde 365 yonca ve 550 fiğ ekimi için çiftçilere 1 ton 460 kilogram yonca, 8 ton 130 kilogram fiğ tohumu dağıttıklarını söyleyen Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, gerçekleştirilen proje ile kentte ihtiyaç olan kaliteli kaba yem üretiminin kısmen arttırılmasını hedeflediklerini dile getirdi. Demirhan, “Proje kapsamında üreticilere dağıtılan tohumlarla yem bitkisi üretiminde sürekliliği sağlamak ve verimliliği artırmayı hedefliyoruz” dedi.