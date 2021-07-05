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Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrolünde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici kolluk devriye faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Ekiplerce Pervari Belenoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında kontrol maksadıyla bir şüpheli şahıs durdurulmuştur. Yapılan kimlik sorgusunda C.S. isimli şüpheli şahsın elinde taşımakta olduğu poşet içerisinde bulunan streçe sarılı pakette yapılan kontrollerde daralı ağırlığı bir kilo 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıs C.S. Pervari Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup, şüpheli adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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