Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Batman kent merkezinde ikamet eden 3 şüphelinin haksız kazanç elde etmek maksadıyla Kurtalan ilçesinde bulunan içici konumundaki şahıslara uyuşturucu madde getirerek satacakları bilgisi alınmıştır. Batman-Kurtalan karayolu üzerinde yapılan fiziki takip neticesinde icra edilen operasyon sonucu şüphelilerin içerisinde bulundukları araçlar yakalanmış olup, adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden araçlarda yapılan aramalarda, 134 adet ecstasy hap, 2 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet şüphelilere ait cep telefonu ele geçirilmiştir. Olayla ile ilgili Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek şüpheliler hakkında adli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" denildi.