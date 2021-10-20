Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama ve kullanma suçlarının önlenmesi maksadıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Cezaevi Kavşağında durumundan şüphelenerek durdurulan bir araç içerisinde bulunan bir şahıstan 2 adet paket halinde toplam 15,72 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.