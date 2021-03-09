Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, emniyet müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; kent merkezi Algül ve Bahçelievler Mahallesinde yapılan ikamet aramalarında, toplamda 852 adet extacy hap ve 95 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Yapılan çalışmalarda 1 şahıs tutuklanmıştır” denildi.