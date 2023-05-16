Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesi yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığınca KOM Şube Müdürlüğünce, Kurtalan, Baykan ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlıkları koordineli ve müşterek çalışma ile terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesi maksadıyla 01 Ocak - 16 Mayıs 2023 tarihleri arasında 51 şüphelinin yakalanmasına müteakip 47 ev ve iş yerlerinde 297 jandarma personelinin katılımıyla icra edilen operasyonlar neticesinde; 5 kilogram 252 gram esrar, 2 kilogram metamfetamin, 10 adet, uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca, 9 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen 146 bin lira ele geçirilmiştir. İcra edilen bu faaliyetlerde 51 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, şahıslardan 18'i tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, 33 şahıs ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmıştır” denildi.