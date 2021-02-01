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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani uygulama noktasında durdurulan iki araçta yapılan aramada 2 kilo 48 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Adli makamlara çıkarılan 2 şüpheli şahıs tutuklanmıştır" denildi.

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