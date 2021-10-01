Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Siirt’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 2’si çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 2'si çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1'i cezaevinde tutuklu 5 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan şahısların ikamet aramalarında; 940 gram metamfetamin maddesi, 23,18 gram eroin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Adli makamlara çıkarılan 2 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli serbest kaldı.
Kentte operasyonların devam edeceği öğrenildi.