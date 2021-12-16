İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Siirt’te polis ekipleri durumlarından şüphelendikleri 4 şahıs üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Siirt'te polis ekipleri durumlarından şüphelendikleri 4 şahıs üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.


Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuya yönelik operasyonlar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Narkotik madde kullanımına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 şüpheli şahısta yapılan aramada 14.81 gram kubar esrar maddesi ve 3 adet cam tüp aparat ele geçirildi.


Gözaltına alınan 4 şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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