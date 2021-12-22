Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, kentte 9 adrese yapılan operasyonda, 5,79 gram toz esrar, 1,56 gram sentetik bonzai ve 5,79 gram ile 4 fişek metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.