Siirt'te uyuşturucu operasyonu

Siirt'te tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan aramada kokain, toz esrar, matemfetamin, ecstacy ve toz esrar ele geçirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Siirt, Van ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda56,19 gram metamfetamin maddesi, 151,22 gram toz esrar maddesi, 1,06 gram kokain maddesi ve 7 adet ecstacy hap ele geçirildi.

Siirt'te gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sının çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı, 5 şüpheli şahsın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.