Siirt'te uyuşturucu operasyonu

Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Siirt il Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurtalan ilçe merkezinde ikamet eden D.E., E.U. ve C.S., isimli şahısların Batman ilinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Kurtalan ilçesine getirip, piyasaya sürecekleri bilgisi alınmasıyla operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Şüphelilerin Batman-Kurtalan karayolu üzeri Yunuslar köyü girişinde araç durdurulmak istenmiş olup, uyuşturucu maddeyi araçtan dışarı atarak kaçmaya çalışan şüpheliler, yapılan takip sonucu içerisinde bulundukları araçla birlikte yakalanmıştır. Şüpheli şahıslarla ilgili yapılan ilk incelemede D.E.'nin terör örgütü propagandası yapmak ve 3 vatandaşı kasten yaralama suç kaydı olduğu, E.U.,'nun ise 6 hırsızlık, bir çocuğa cinsel istismarı ve 1 kişiyi de kasten yaralama suç kaydı olduğu anlaşılmıştır. Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada ve araçtan attıkları paketlerde yapılan kontrollerde, 2 parça halinde toplam 10 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulmuş, yakalanan 3 şüpheli şahıs ise adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine teslim edilmiştir” denildi.