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Siirt'te uyuşturucu operasyonu

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar kapsamında 26 Mayıs 2020 tarihinde araçta bulunan 3 şahıstan 74 gram kubar esrar ve 4,40 gram toz esrar maddesi, 10 Haziran 2020 tarihinde özel bir turizm şirketine ait yolcu otobüsünde narkotik arama köpeği ile yapılan aramada bir şahsın valizinden 4 kilo 8 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Araçta bulunan şahıslar yakalanarak, yasal işlem yapılmış ve şüphelilerden bir şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

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