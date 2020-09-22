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Siirt'te uyuşturucu operasyonu

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen 2 ayrı operasyonda eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında 15 Eylül 2020 tarihinde yapılan şok uygulamada bir şahsın üzerinde 22 fişek halinde eroin maddesi ve 2 fişek halinde metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs yakalandıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılmıştır. 17 Eylül 2020 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesi Veysel Karani beldesi uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Araçta bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak, gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

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