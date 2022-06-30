Siirt'te uyuşturucu operasyonu:7 tutuklama

Siirt merkezli 4 ilde yapılan uyuşturucu operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan 11 şahıstan 7'si tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Ekiplerce projeli dosya çerçevesinde yapılan çalışmada; Siirt merkezli toplam 4 ilde 12 hedef şahsa gerçekleştirilen operasyon sonucunda 11 şahıs yakalanmış olup 1 şahsın yurt dışında olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda farklı zamanlarda 14 şahsa ara yakalama yapılmış, bu yakalamalarda toplamda 39,19 gram metamfetamin, 3,39 gram esrar, 0,74 gram eroin, 2 adet payp tüpü ve 1 adet kan tüpü ele geçirilmiştir. Adli makamlara sevk edilen 4 şahıs adli kontrolle serbest kalırken, 7 şahıs tutuklanmıştır” denildi.