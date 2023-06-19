Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Siirt'te son 4 ayda uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

24 Şubat - 15 Haziran 2023 tarihleri arasında yürütülen eş zamanlı operasyonlarda 60 gram esrar, 19 gram metamfetamin, 3 gram eroin, 17 adet extacy hap, 9 uyuşturucu hap (Lyrica), 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet cep telefonu ve 4 bin 800 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonlarda, aralarında kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan arama kaydı bulunup 4 yıl 22 gün hapis cezası olan S.E.'nin de yer aldığı 11 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.