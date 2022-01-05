İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te uyuşturucu tacirleri cami tuvaletine eroin sakladı

Siirt’te İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Yeni Mahalle'de bir caminin tuvaletinde satışa hazır 2 fişek eroin, Cumhuriyet Caddesi'nde durdurulan zanlı üzerinde ise bir miktar metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.


Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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