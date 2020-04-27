İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurtalan ilçe merkezinde ikamet eden A.B. isimli şahısın, Batman'dan uyuşturucu madde temin ederek, Kurtalan ilçesine getirdiği ve haksız kazanç elde etmek maksadıyla ilçede içici konumundaki şahıslara satmayı amaçladığı bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelinin ev ve eklerinde yapılan aramada, yaklaşık 700 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan A.B. isimli şüpheli şahıs ile ilgili adli soruşturma devam etmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.