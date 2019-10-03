Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 3 şahıs gözaltına alındı

Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez ve Eruh ilçesi Kuşdalı köyünde ikamet eden M.S.K., S.K. ve O.K. isimli şahısların uyuşturucu maddelerini piyasaya sürecekleri bilgisi alınmasıyla operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda şüphelilerin Eruh ilçesi Kuşdalı köyünde ve Siirt il merkezinde bulunan evlerinde ve bahçelerinde müşterek olarak icra edilen operasyon sonucu 3 şüpheli ile birlikte, 100 gram esrar maddesi, 10 gram skunk isimli uyuşturucu madde, bir gram toz esrar maddesi, 4 kök kenevir bitkisi, 3 adet cep telefonu, bir adet USB flash bellek ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konularak yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınmış olup, bir şüphelinin yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir” denildi.