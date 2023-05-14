Siirt'te vatandaşlar oy kullanmaya başladı

Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde olduğu gibi Siirt'te de saat 08.00 itibarıyla başladı.

5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu.

Siirt'te vatandaşlar saat 08.00 itibariyle belirlenen okullarda kurulan sadıklara gidip oylarını kullanmaya başladı. Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulunduğu iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Siirtli vatandaşlar saat 08.00 itibariyle sandık başına gitmeye başladı.