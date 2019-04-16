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Siirt'te virajı alamayan kamyon devrildi

Siirt’te virajı alamayan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Siirt'te virajı alamayan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Kaza, Siirt'in Şirvan ilçesi Fındık köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayollarına ait yük kamyonu virajı alamayarak takla attı. Kazada, sürücü hafif yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıyı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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