Siirt'te virajı alamayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt-Tillo çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gamze Gül (21) yönetimindeki 50 BK 188 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.