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Siirt'te yaban bitkisi toplarken kayalıklardan düşen 60 yaşındaki adam öldü

Siirt’in Şirvan ilçesinde yaban bitkisi toplarken kayalıklardan düşen 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Siirt'in Şirvan ilçesinde yaban bitkisi toplarken kayalıklardan düşen 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Cevizdalı köyünde 60 yaşındaki Kasım T., kırsalda yaban bitkisi toplarken dengesini kaybederek kayalıklardan düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


Olay yerine giden ekipler, Kasım T.'yi düştüğü yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından ulaşılan 60 yaşındaki Kasım T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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