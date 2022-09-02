Siirt'te yaban domuzlarının saldırısına uğrayan çoban askeri helikopterle kurtarıldı

Siirt'te hayvan otlatırken yaban domuzlarının saldırısı sonucu yaralanan 49 yaşındaki çoban, askeri helikopterle hastaneye sevki sağlandı.

Alınan bilgilere göre, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü kırsalda koyun otlatan Yusuf Kılıç (49), domuzların saldırısına uğrayarak yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter yaralı çoban için havalandı. Helikopterle alınan çoban, Siirt 3. Komando Tugayında bekleyen ambulansla, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Vücudunda kırıklar oluşan Kılıç'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.