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Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Siirt’te kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri doğaya yem bıraktı.

Siirt'te kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri doğaya yem bıraktı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Siirt'in Pervari ilçe kırsalında kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına yem ve yiyecek desteği sağlandığı bildirildi. Kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayatı yemleme faaliyetlerinin kış ayları boyunca devam edeceği belirtildi.

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