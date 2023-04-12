Siirt'te yakalanan düzensiz göçmenlere 3 milyon TL para cezası uygulandı

Siirt'te 1 Ocak 2023 ve 10 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılan 15 göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 237 düzensiz göçmene 6458 sayılı kanun gereğince toplamda 3 milyon TL idari para cezası uygulanırken, düzensiz göçmenlere organizasyonluk yapan 11 şahıstan 7'si tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğünce düzensiz göçmenlere yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığınca KOM Şube Müdürlüğü ve Kurtalan, Pervari, Şirvan, Baykan ve merkez ilçe jandarma komutanlıkları koordineli ve müşterek çalışma ile göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde 01 Ocak 2023 ile 10 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılan çalışma ve operasyonlar neticesinde; müdahale edilen 15 göçmen kaçakçılığı olayında büyük çoğunlukta Afganistan uyruklu 237 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan 11 şahıstan, 7'si tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, 4 organizatör şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. 237 göçmen sınır dışı edilmek üzere Iğdır ve Van'da bulunan geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir. Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 9 araca 2918 Karayolları Trafik Kanununa göre toplam 38 bin 216 Türk Lirası idari para cezası uygulanmış ve araçlar trafikten men edilmiştir. Ayrıca yakalanan düzensiz göçmenlere ise 6458 sayılı kanun gereğince toplam 3 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.