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Siirt'te yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

Siirt’te uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Siirt'te uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir şahsın uyuşturucu maddeleri gizlediği bilgisi üzerine Barış Mahallesi'nde iki ikamete baskın yaptı. Yapılan aramalarda ikametlerin ilkinde satışa hazır 34 fişek halinde siyah poşet içerisinde 380 gram kubar esrar maddesi, 20 gram toz esrar maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 260 lira nakit para, diğer ikamette de siyah poşet içerisinde daralı ağırlığı 2 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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