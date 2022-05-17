Siirt'te yamaçtan kopan dev kaya parçaları Botan Çayı'na düştü

Siirt'te dağ yamacından kopan dev kaya parçaları Botan Çayı'na düştü. Tur teknelerinin çökmenin meydana geldiği alanda bulunmaması facianın eşiğinden dönüldü.

Alınan bilgilere göre, dağ yamacında dev kayaların bulunduğu alanda aniden çökme meydana gelmesi sonucu parçalar Botan Çayına düştü. Çökmenin meydana geldiği esnada orada bulunan bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile anbean kaydetti.

Yaşanan çökmenin aşırı yağışlardan dolayı meydana geldiği öğrenilirken, tur teknelerinin orada bulunmaması facianın eşiğinden dönüldü.