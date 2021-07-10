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Siirt'te yangın; çiftçinin bir yıllık emeği küle döndü

Siirt’te potaz aracının alev almasıyla meydana gelen yangında bir ton arpa küle döndü.

Siirt'te potaz aracının alev almasıyla meydana gelen yangında bir ton arpa küle döndü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde meydana geldi. Çiftçiler arpa harmanında patozla sap çekildiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çıkan yangında henüz işlem yapılmamış sap ile birlikte patoz da yanarak kullanılamaz hale geldi. Çiftçiler kendi imkanlarıyla söndürme çalışması yaptı. Çiftçiler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaklaşık bir ton civarında arpa yanarken patoz makinası kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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