Siirt'te yangın tatbikatı yapıldı

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde düzenlenen tatbikata personeller katıldı. Tatbikat öncesinde İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından olası bir yangın sırasında yangından korunma, söndürme, binadan tahliye ve ilk yardım konularında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme konuşmasının ardından personel ile birlikte yangına müdahale ve söndürme tatbikatı yapıldı.

Bu tür tatbikatların olası acil durumlarda faydalı olduğunu belirten Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz olası afet, deprem ve yangına karşı nasıl önlem alınması gerektiğini anlatarak personelleri bilgilendirdiklerini söyledi.