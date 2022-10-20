Siirt'te yapılan Avrupa'nın silindirle sıkıştırılmış beton tipi olma özelliğini taşıyan en büyük barajından ülke ekonomisine 150 milyon dolar katkı

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçe sınırları içerisinde yer alan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) faaliyete başladığı günden bugüne 2 milyar 170 milyon 820 bin 425 kWh elektrik üretimi gerçekleştirerek ülke ekonomisine 150 milyon dolar katkı sağladı.

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçe sınırları içerisinde yer alan Avrupa'nın en büyük silindirle sıkıştırılmış beton tipi olma özelliğini taşıyan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2020 yılından günümüze kadar 2 milyar 170 milyon 820 bin 425 kWh elektrik üretimi gerçekleştirildi. Bu süre içerisinde ekonomiye getirisi 150 milyon dolar oldu. Dicle Nehri'nin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajı'nın, silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) tipine göre Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olduğu kaydedildi. RCC gövdesi 165 metre yüksekliğinde olan barajın gövde hacminin ise 4.8 milyon metreküp olduğu, milli ekonomiye yılda yaklaşık 75 milyon dolar katkı sağlayacağı ifade edildi.

Çetin Barajı ve HES Santrali ortalama 778 milyon 759 bin 85 kilovatsaat elektrik üretimi ile 214 bin 416 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerji ihtiyacını karşılayabilir. Çetin Barajı ve HES Santrali sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 260.716 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaktadır.

Yıllık 1 milyar 174 milyon kWh elektrik üretim kapasitesine sahip Çetin Barajı'ndan üretilen enerji ile yaklaşık olarak 400 bin nüfusa sahip bir şehrin tüm elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanabilir. Çetin HES devreye girdiği 2020 yılından günümüze kadar 2 miyar 170 milyon 820 bin 425 kWh elektrik üretimi gerçekleştirmiş bulunmaktadır.