İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te yaralı bulunan kuzgun tedavisinin ardından doğaya salındı

Siirt’te vatandaşlar tarafından yaralı bulunan kuzgun, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Siirt'te vatandaşlar tarafından yaralı bulunan kuzgun, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında yaralı kuzgun bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, vatandaşlar tarafından bulunan yaralı kuzgunu muhafaza altına aldı. Veteriner kliniğinde tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan kuzgun, ekiplerce kent merkezine bağlı Deyr mevki'inde tekrardan doğaya salındı.

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