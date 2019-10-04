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Siirt'te yaralı halde Mısır Akbabası bulundu

Siirt’te nesli tehlike altında bulunan Mısır Akbabası bulundu.

Siirt'te nesli tehlike altında bulunan Mısır Akbabası bulundu. Yaralı olarak bulunan hayvan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Siirt'te yol güvenliğini sağlayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında kuş sürüsü içinde yaralı bir akbabaya denk geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede kanadından yaralanan hayvanın nesli tehlike altında olan Mısır Akbabası olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, yaralı akbabayı tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.


Tedavisinin ardından Mısır Akbabasının Van Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderileceği öğrenildi.

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