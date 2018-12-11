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Siirt'te yardıma muhtaç olan aileye yardım yapıldı

Türk Kızılayı Siirt Şubesi, yardıma muhtaç aileye ziyaret ederek yardımda bulundu.


Türk Kızılay Siirt Şubesi Başkan Vekili Yavuz Babaoğlu ve beraberindeki Kızılay Derneği üyeleri, yardıma muhtaç olan 5 çocuk babası Engelli Ömer Aldemir ailesinin dramına sessiz kalmadı. Türk Kızılayı Siirt Şubesi üyeleri ile aileyi yerinde ziyaret ederek gıda kolisi, battaniye, mutfakseti, giyim malzemesi yardımı yaptıklarını belirten Babaoğlu, Aldemir ailesinin yaşadığı mağduriyet bizleri derinden üzdü. Temennimiz o ki bu tür olayların yaşanmaması. Aldemir ailesine gıda yardımının devam edeceğini belirten Babaoğlu, “Aldemir ailesini sık sık ziyaret edip gerekli olan ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. İnşallah böyle felaketler bir daha yaşanmaz vatandaşlarımızda mağdur olmaz” dedi.

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