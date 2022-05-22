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Siirt'te 'yasa dışı bahis ve siber denetim' uygulaması gerçekleşti

Siirt kent merkezinde ’yasa dışı bahis ve siber denetim’ uygulaması çerçevesinde 48 internet kafe denetlendi.

Siirt kent merkezinde 'yasa dışı bahis ve siber denetim' uygulaması çerçevesinde 48 internet kafe denetlendi.


Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaşa dışı bahis ve siber suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yasa dışı bahis oyunlarının engellenmesi, oynatan ve oynayan şahıslar hakkında gerekli adli, idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla internet kafelerin denetlemesi yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte ve ilçelerde görevli toplam 17 ekip ile 48 internet kafe denetlenirken 251 şahıs sorgulandı. Uygulama esnasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

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