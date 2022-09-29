Siirt'te ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği

İçişleri Bakanlığının ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde Siirt kent merkezinde etkinlik düzenlendi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Siirt'te de ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. Programda, protokol ve öğrenciler yaya geçitlerini kırmızıya boyadı. Trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak ve bu bölgelerde yayalara ilk geçiş hakkının verilerek sürücüler üzerinde doğru davranış modelinin geliştirilmesinin, okullarda ve yaya/okul geçitlerinde etkinlik düzenlendi. Ayrıca Atatürk İlkokulu önündeki yaya geçidi kırmızı ile boyanarak etkinliğin önemi vurgulandı.

Programa, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, İl Millî Eğitim Müdürü Deniz Edip, öğretmen ve öğrenciler katıldı.