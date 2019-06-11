Siirt'te yaz Kur'an kursları başlıyor

Siirt'te yaz Kur'an kurslarının 17 Haziran 2019 Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

Okulların tatil olduğu dönemde ilgili yönetmelik ve yönerge gereği Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen yaz Kur'an kurslarının bu yıl 17 Haziran 2019 tarihinde başlayacağı belirtildi. Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, geçen yıl yaz Kur'an kurslarında 1. ve 2. dönemde 779 kursa toplam 13 bin 229 öğrencinin katıldığını söyledi. Altıok, bu yıl da tüm cami ve Kur'an kurslarında açılacak olan yaz kurslarına yaklaşık 25 bin öğrenci beklediklerini dile getirdi. Kursların bu yıl iki dönem halinde 8 hafta boyunca verimli ve etkin bir şekilde yapılacağını belirten Altıok, "Velilerimize özellikle yaz Kur'an kurslarının bir fırsat olduğunu hatırlatmak isteriz. Çünkü bugün belli yaşa gelmiş insanların bizzat anlattıkları ya da yaşamış oldukları tecrübeleri, ifadelerinde de görüyoruz ki yaz Kur'an kurslarında öğrenmiş oldukları bilgiyle tüm bir ömürlerini geçirebiliyorlar" dedi.