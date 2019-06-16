Siirt'te yaz Kur'an kursları öncesi din görevlilerine seminer verildi

Siirt'te yaz Kur'an kurslarında görev alacak öğreticilere seminer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, yaz Kur'an kurslarında görev alacak personelin mesleki açıdan desteklenmesi, eğitim öğretimde amaç, ilke ve uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla, mahallinde yaz Kur'an kurslarını yürütecek personele verilecek hizmet içi eğitim seminerleri verildi. Siirt Üniversitesi konferans salonunda İl Müftüsü Ahmet Altıok'un başkanlığında İl Müftü yardımcıları Muhammed Özdemir, Mehmet Şirin Ayral ve Tahir Bilen'in sunumuyla seminer gerçekleştirildi.

Seminer, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Seminerin açılışında konuşan İl Müftüsü Ahmet Altıok, merkeze bağlı köylerde, bütün camilerde ve Kur'an kurslarında 17 Haziran'da başlayacak yaz Kur'an kurslarının 8 hafta süreceğini ve kurslarda görev alacak personelin her alanda ailelere ulaşarak, çocukları camilere göndermeleri hususunda hassas bir çalışma başlatmaları gerektiğini söyledi. Çocukların din eğitimine ve Kur'an-ı Kerim'e bakışlarını etkileyen en etkili ortamların yaz Kur'an kursları olduğunu belirten Altıok, "Yaz Kur'an kursları, yaygın din eğitimi alanında en önemli kurumlardan biridir. Ülkemizde Kur'an-ı Kerim okumayı, namaz surelerini ve dualarını bilenlerin büyük bir kısmı, bunları ilk kez yaz Kur'an kurslarında öğrenmektedir" dedi.