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Siirt'te yaz spor okulları açıldı

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yaz spor okulları düzenlenen törenle start aldı.


Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz spor okullarına 3 bin 720 öğrenci başvurdu. 18 ayrı branşta açılan yaz spor okullarında eğitim alacak çocuklardan yetenekli olanlar altyapıya kazandırılacak.


Siirt Atatürk Stadında düzenlenen açılışa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, şube müdürleri, antrenörler, sporcular veliler katıldı. Yürüyüş korteji ile başlayan programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, Siirt'te 18 branşta, 43 antrenörün görev aldığını, hedeflerinin 4 bin 700 sporcuya hizmet vermek olduğunu söyledi. Amaçlarının, sporu bir yaşam kültürü olarak gençlerimize benimsetmek olduğunu belirten Olgaç, "İlimizi ve ülkemizi uluslararası platformda temsil etme bakımından il spor merkezleri, gençlerimiz için önemli bir fırsattır. Çocuklarımızın tüm malzemelerini müdürlük olarak bakanlığımızın desteğiyle biz karşılıyoruz. Biz alt yapı kültürünü oluşturmak istiyoruz. Bu sürede yetenekli çocuklarımızı burada tespit edip onları profesyonel anlamda daha ileri aşamalara mesafe kat etmelerine yardımcı olacağız" dedi.


Program, sporcuların kendi branşlarında yaptıkları gösteriler ile sona erdi.

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