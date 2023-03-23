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Siirt'te yemek arayan domuz sürüsü görüntülendi

Siirt’in Gökçebağ Beldesi’nde, tarlalarda yiyecek arayan anne ve domuz yavruları görüntülendi.

Siirt'in Gökçebağ Beldesi'nde, tarlalarda yiyecek arayan anne ve domuz yavruları görüntülendi.


Merkeze bağlı Gökçebağ Beldesi'ne 4 kilometre uzaklıktaki Kaleseyfo Kalesi yakınlarında doğa gezintisine çıkan bir grup, 5 yavrusu olan domuz sürüsüne rastladı. Domuz sürüsünü gören grup şaşkınlığını gizleyemezken, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.


Görüntülenen domuz sürüsü, bir süre sonra gözden kayboldu.

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